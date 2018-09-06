Ліга націй. На матчі Чехія - Україна очікується аншлаг
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Стадіон імені Мирослава Валенти. Фото: ФФУ
На трибунах стадіону імені Мирослава Валенти зберуться 7 тисяч чеських та тисяча українських вболівальників
На матчі Ліги націй між збірними Чехії та України очікується аншлаг.
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
За офіційними даними, на трибунах стадіону імені Мирослава Валенти зберуться 7 тисяч чеських та тисяча українських вболівальників.
Також повідомляється, що сайт УЄФА вже опублікував офіційні протоколи обох учасників матчу.
У заявку чехів потрапили всі футболісти, які готувалися до поєдинку.
Наші тренери залишили поза складом потенційного дебютанта, захисника іспанського «Луго» Василя Кравця.