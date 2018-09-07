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    Ліга націй. Німеччина та Франція переможця не виявили, Вельс розбив Ірландію. Інші матчі

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    Ліга націй. Німеччина та Франція переможця не виявили, Вельс розбив Ірландію. Інші матчі

    Відбулися перші в історії матчі нового турніру УЄФА - Ліги націй

    У четвер, 6-го вересня, відбулися перші в історії матчі нового турніру УЄФА - Ліги націй. 

    Як відомо, збірна України на виїзді переграла команду Чехії (2:1).

    До вашої уваги інші результати матчів

    Ліга націй з футболу

    Перший тур

    Казахстан - Грузія 0:2 (0:0)

    Голи: 0:1 - Чакветадзе (69), 0:2 - Малий (74, авт)

    Вірменія - Ліхтенштейн 2:1 (1:1)

    Голи: 1:0 - Піццеллі (30), 1:1 - Вольфінгер (33), 2:1 - Барсегян (76)

    Гібралтар - Македонія 0:2 (0:2)

    Голи: 0:1 - Трічковскі (19), 0:2 - Аліоскі (35)

    Латвія - Андорра 0:0

    Норвегія - Кіпр 2:0 (2:0)

    Голи: 1:0 - Юхансен (20), 2:0 - Юхансен (42)

    Вельс - Ірландія 4:1 (3:0)

    Голи: 1:0 - Лоуренс (6), 2:0 - Бейл (18), 3:0 - Ремзі (37), Робертс (55), 4:1 - Вільямс (66)

    Німеччина - Франція 0:0

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