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    Збірна України здобула другу перемогу у Лізі націй, здолавши у Львові Словаччину

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    Збірна України здобула другу перемогу у Лізі націй, здолавши у Львові Словаччину

    Українські футболісти зіграли другий успішний поєдинок у новоствореному турнірі

    Національна збірна України зіграла матч 2-го туру Ліги націй УЄФА з футболу проти Словаччини.

    У складі «синьо-жовтих» у порівнянні з попереднім поєдинком у Чехії відбулася одна зміна – Бурда зіграв у центрі захисту замість Кривцова.

    Інші ж 10 гравців вийшли зі стартових хвилин у другому поєдинку поспіль.

    Гра, загалом, була рівною, а все вирішив вихід Віктора Циганкова, який заробив пенальті, а Андрій Ярмоленко своїм ударом приніс збірній України другу перемогу у новоствореному турнірі.

    Ліга націй УЄФА з футболу

    Дивізіон B

    Матч 2-го туру

    Україна – Словаччина – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Ярмоленко (80, пен)

    Україна: П’ятов, Матвієнко, Бурда, Ракицький, Степаненко (Сидорчук, 86), Ярмоленко, Маліновський (Зінченко, 71), Коноплянка (Циганков, 78), Марлос, Яремчук, Караваєв.

    Словаччина: Дубравка, Шатка, Шкртел, Шкриньяр, Губочан, Куцка (Грегуш, 78), Гамшик, Лоботка, Мак, Немец (Дуда, 65), Вайсс (Руснак, 70).

    Попередження: Губочан (16), Коноплянка (64), Сидорчук (90+4).

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