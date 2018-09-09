Збірна України здобула другу перемогу у Лізі націй, здолавши у Львові Словаччину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські футболісти зіграли другий успішний поєдинок у новоствореному турнірі

Національна збірна України зіграла матч 2-го туру Ліги націй УЄФА з футболу проти Словаччини.

У складі «синьо-жовтих» у порівнянні з попереднім поєдинком у Чехії відбулася одна зміна – Бурда зіграв у центрі захисту замість Кривцова.

Інші ж 10 гравців вийшли зі стартових хвилин у другому поєдинку поспіль.

Гра, загалом, була рівною, а все вирішив вихід Віктора Циганкова, який заробив пенальті, а Андрій Ярмоленко своїм ударом приніс збірній України другу перемогу у новоствореному турнірі.

Ліга націй УЄФА з футболу

Дивізіон B

Матч 2-го туру

Україна – Словаччина – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Ярмоленко (80, пен)

Україна: П’ятов, Матвієнко, Бурда, Ракицький, Степаненко (Сидорчук, 86), Ярмоленко, Маліновський (Зінченко, 71), Коноплянка (Циганков, 78), Марлос, Яремчук, Караваєв.

Словаччина: Дубравка, Шатка, Шкртел, Шкриньяр, Губочан, Куцка (Грегуш, 78), Гамшик, Лоботка, Мак, Немец (Дуда, 65), Вайсс (Руснак, 70).

Попередження: Губочан (16), Коноплянка (64), Сидорчук (90+4).