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    Лігу чемпіонів дограють в Німеччині у форматі «Фіналу чотирьох»?

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    Лігу чемпіонів дограють в Німеччині у форматі «Фіналу чотирьох»?

    УЄФА розраховує завершити єврокубковий сезон до 31 серпня

    Заключна стадія нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів може пройти в незвичному форматі.

    Як повідомляє Sky Sport Italia, УЄФА розглядає варіант, при якому після стадії 1/4 фіналу турнір буде дограний в форматі «Фіналу чотирьох».

    При цьому вирішальні матчі пройдуть на стадіонах команд-учасниць, а фінал відбудеться не в Стамбулі. Замість цього всі зустрічі будуть перенесені в Німеччину, де епідеміологічна ситуація краща, ніж в Туреччині і вже відновлений національний чемпіонат.

    При такому розкладі заключні матчі 1/8 фіналу пройдуть 7 і 8 серпня, а чвертьфінали будуть зіграні 13 і 14 серпня.

    Завершити єврокубковий сезон УЄФА розраховує до 31 серпня.

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