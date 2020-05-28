«Динамо» перемогло «Олімпік» завдяки голам молодого нападника (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У зустрічі з «Олімпіком» Георгій Цитаїшвілі виглядав нестримним Фото - ФК «Динамо»

Георгій Цитаїшвілі з’явився в основі вперше за тривалий час

У другому після виходу з карантину контрольному матчі команда київського «Динамо» перемогла на рідному стадіоні імені Валерія Лобановського 2:0 донецький «Олімпік». Обидва м’ячі забив Георгій Цитаїшвілі.

«Динамо» (Київ) – «Олімпік» (Донецьк) – 2:0

Голи: 1:0 – Цитаїшвілі (2). 2:0 – Цитаїшвілі (4)

«Динамо»: перший тайм – Бущан – Кендзьора, Денис Попов, Артем Шабанов, Віталій Миколенко – Сергій Сидорчук – Буяльський, Дуелунн – Цитаїшвілі, Вербіч, Назарій Русин, Цитаїшвілі; другий тайм – Денис Бойко, Кучерук, Забарний, Олександр Сирота, Олександр Караваєв, Сухоручко, Карлос де Пена, Беніто, Олександр Андрієвський, Шепелєв, Кадірі, Соль. Тренер – Олексій Михайличенко

«Олімпік»: Халімі, Кравченко, Дмитро Гришко, Цимбалюк, Гошкодеря, Лебеденко, Чогадзе, Романовський, Політило, Балашов, Шахаб. Тренер – Вісенте Ґомес

27 травня. Київ. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського

Перший м’яч Цитаїшвілі провів уже на другій хвилині. Віталій Буяльський після стіночки запустив Беньяміна Вербіча у воротарський, словенець виклав на порожні ворота, а Цитаїшвілі метрів з десяти пробив влучно.

Минуло менше 100 секунд, і знову та ж зв'язка приносить нове взяття воріт. Буяльський відрізав тріо елегантним пасом з-за спини, Цитаїшвілі посадив воротаря на газон, а потім двічі на паузі спантеличив оборонців і розстріляв сітку.

Нагадаємо, що раніше «Динамо» не змогло переграти першоліговий «Рух». У неділю, 31 травня, «Динамо» проведе перший після понад двомісячного карантину офіційний матч. У рамках 24-го туру чемпіонату України кияни на НСК «Олімпійський» зустрінуться з «Шахтарем».