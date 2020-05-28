Голова профспілки футболістів України привітав з Днем прикордонника Росії (фото)
Олег Печорний виклав картинку з російським гербом
Голова профспілки футболістів і тренерів України Олег Печорний 28 травня привітав підписників власної сторінки в Instagram з Днем прикордонника. Ні, не українського, бо наша країна вшановує тих, хто стереже кордони держави, 27 квітня.
«Всіх хлопців-прикордонників зі святом! 1985-1987, Камчатка погранзастава «Озерновського», Камчатка!», - пан Печорний дає зрозуміти, що вітає він найперше товаришів за службою. І наявність герба країни, яка шість років тому напала на Україну, його не бентежить.
Донедавна Печорний своїх політичних вподобань не проявляв. Практично, бо був випадок влітку 2018 року, коли тодішній віце-президент, а нині президент львівських «Карпат» Олег Смалійсук відрахував з команди воротаря молодіжного складу Михайла Горту. За те, що той у соцмережах зізнався, що підтримує на чемпіонаті світу збірну Росії.
«Ідіотизм в українському футболі триває. Відрахувати з «Карпат» молодого воротаря Михайла Готру – це повний пипець. Олег Смалійчук, ти що, блекоти об'ївся? Начебто був нормальним агентом і бац, з глузду з'їхав. Олег, піди до психіатра підлікуватися».