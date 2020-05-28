  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Голова профспілки футболістів України привітав з Днем прикордонника Росії (фото)

    • Розсилка
    Олег Печорний сьогодні святкує - Голова профспілки футболістів України привітав з Днем прикордонника Росії (фото)
    Олег Печорний сьогодні святкує
    Фото - Instagram Олега Печорного

    Олег Печорний виклав картинку з російським гербом

    Голова профспілки футболістів і тренерів України Олег Печорний 28 травня привітав підписників власної сторінки в Instagram з Днем прикордонника. Ні, не українського, бо наша країна вшановує тих, хто стереже кордони держави, 27 квітня.

    «Всіх хлопців-прикордонників зі святом! 1985-1987, Камчатка погранзастава «Озерновського», Камчатка!», - пан Печорний дає зрозуміти, що вітає він найперше товаришів за службою. І наявність герба країни, яка шість років тому напала на Україну, його не бентежить.

    pechornyi
    Вітальна картинка

    Донедавна Печорний своїх політичних вподобань не проявляв. Практично, бо був випадок влітку 2018 року, коли тодішній віце-президент, а нині президент львівських «Карпат» Олег Смалійсук відрахував з команди воротаря молодіжного складу Михайла Горту. За те, що той у соцмережах зізнався, що підтримує на чемпіонаті світу збірну Росії.

    «Ідіотизм в українському футболі триває. Відрахувати з «Карпат» молодого воротаря Михайла Готру – це повний пипець. Олег Смалійчук, ти що, блекоти об'ївся? Начебто був нормальним агентом і бац, з глузду з'їхав. Олег, піди до психіатра підлікуватися».

     Читайте також: «То не сепаратизм». Президент Федерації волейболу України підтримує польські амбіції наших чемпіонів
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Олег Смалійчук спорт поза політикою Олег Печорний Михайло Горта
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ