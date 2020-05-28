Голова профспілки футболістів України привітав з Днем прикордонника Росії (фото)



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Олег Печорний сьогодні святкує Фото - Instagram Олега Печорного

Олег Печорний виклав картинку з російським гербом

Голова профспілки футболістів і тренерів України Олег Печорний 28 травня привітав підписників власної сторінки в Instagram з Днем прикордонника. Ні, не українського, бо наша країна вшановує тих, хто стереже кордони держави, 27 квітня.

«Всіх хлопців-прикордонників зі святом! 1985-1987, Камчатка погранзастава «Озерновського», Камчатка!», - пан Печорний дає зрозуміти, що вітає він найперше товаришів за службою. І наявність герба країни, яка шість років тому напала на Україну, його не бентежить.

Вітальна картинка

Донедавна Печорний своїх політичних вподобань не проявляв. Практично, бо був випадок влітку 2018 року, коли тодішній віце-президент, а нині президент львівських «Карпат» Олег Смалійсук відрахував з команди воротаря молодіжного складу Михайла Горту. За те, що той у соцмережах зізнався, що підтримує на чемпіонаті світу збірну Росії.

«Ідіотизм в українському футболі триває. Відрахувати з «Карпат» молодого воротаря Михайла Готру – це повний пипець. Олег Смалійчук, ти що, блекоти об'ївся? Начебто був нормальним агентом і бац, з глузду з'їхав. Олег, піди до психіатра підлікуватися».