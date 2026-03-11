Головна Спорт Новини
Зірковий воротар красиво підтримав голкіпера «Тоттнема» після гучного провалу

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Ігор Тудор серйозно підставив Антоніна Кінскі
фото: Reuters

Ветеран не зміг пройти повз сумну ситуацію у Лізі чемпіонів

Лідер італійської «Фіорентини» Давід Де Хеа відреагував на виступ кіпера лондонського «Тоттнема» Антоніна Кінскі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на особистий профіль іспанця в X.

Напередодні чеський воротар несподівано з'явився у старті «шпор» на матч проти мадридського «Атлетіко». До 15-ї хвилини протистояння з «матрацниками» Кінскі пропустив три м'ячі, два – після власних помилок. А на 17-й керманич лондонців Ігор Тудор його замінив.

«Ніхто з тих, хто не був воротарем, не може зрозуміти, як важко грати на цій позиції. Тримай голову високо, і твої справи знову підуть вгору», – написав Де Хеа.

За повідомленнями британської преси, Кінскі в перерві поєдинку також втішали кілька одноклубників. Зокрема, в підтрибунному приміщенні його підтримали півзахисники Галлагер і Пальїнья, а також нападник Соланке. Натомість головний тренер під час болісної заміни навіть не підійшов до чеха.

Трюки Тудора не допомогли «Тоттнему». Лондонці пропустили ще двічі та поїхали з Мадрида з розгромною поразкою у пасиві (2:5). Матч-відповідь відбудеться 18 березня на Туманному Альбіоні.

До слова, «Тоттнем» встановив клубний антирекорд. Поразка від «Атлетіко» стала для лондонців шостою поспіль в усіх турнірах. Таке зі «шпорами» сталося вперше в історії.

Нагадаємо, АПЛ видалила глузливий допис про воротаря «Тоттнема» Вікаріо. Редактор соцмереж ліги висміяв гру італійця проти «Фулема». Керівництво «шпор» звернулося до Прем'єр-ліги зі скаргою на неприпустимість критики власних футболістів і клубів.

