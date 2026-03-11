Головна Спорт Новини
Збірна Чехії відмовилася спілкуватися з російськими пропагандистами під час Паралімпіади

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Представники збірної Чехії відмовилися від спілкування із російськими пропагандистами на Паралімпійських іграх в Італії. Про це повідомляє «Главком».

У середу, 11 березня 2026 року, російська лижниця Анастасія Багіян виграла золото у гонці на 10 км, друге місце посіла чешка Симона Бубеничкова.

«Росіяни? Ми не говоритимемо», – сказав пропагандистам пресаташе чеської збірної, після чого повернувся спиною і загородив спортсменку.

Нагадаємо, німецька лижниця Лінн Кацмайєр та її гайд Флоріан Бауманн відмовилися робити спільне селфі з росіянкою Анастасією Багіян, яка стала переможницею спринту на Паралімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо

Під час звучання російського гімну, німці відвернулися убік та не знімали шапки. На загальному фото Кацмайєр і Бауманн демонстративно трималися на відстані від Багіян та гайда Сергія Синякіна, а також не стали робити спільне селфі з росіянами.

«По-людськи я дуже рада за цих людей. Може, це дуже милі люди, з якими ми могли б навіть потоваришувати. Але це просто політично неприйнятно. Це відчувається дивно та неправильно», – заявила Кацмайєр в інтерв'ю ARD.

Флоріан Бауманн також засудив рішення Міжнародного паралімпійського комітету щодо допуску росіян до змагань з власним прапором та гімном.

«Чотири роки тому в Пекіні ми мали чудовий контакт з українцями. Ми хотіли висловити їм солідарність. Не йдеться про російських спортсменів. Для багатьох із них зараз теж дуже складно. Але рішення Міжнародного паралімпійського комітету, що Росія тут може виступати під власним прапором, із власним гімном, тоді як тут присутні й українці, я вважаю просто неправильним», – цитує Бауманна ZDF.

