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Андрій Лунін з «Реалом» вийшов у півфінал Ліги чемпіонів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Андрій Лунін з «Реалом» вийшов у півфінал Ліги чемпіонів
Андрій Лунін пропустив три м'ячі в одному поєдинку Ліги чемпіонів
фото: Reuters

Андрій Лунін провів шосту гру у нинішньому сезоні Ліги чемпіонів

Сьогодні, 18 квітня, український голкіпер мадридського «Реала» Андрій Лунін виграв серію пенальті проти «Ман Сіті». Внаслідок чого «Реал» вийшов у півфінал Ліги чемпіонів 2023/24. Про це повідомляє Суспільне. 

Перший матч футбольних команд завершився результативною нічиєю – 3:3. Лунін вперше пропустив три м'ячі в одному поєдинку Ліги чемпіонів. Водночас здійснив три сейви.

Андрій Лунін провів шосту гру у нинішньому сезоні Ліги чемпіонів, зокрема четверту у плей-оф турніру.

Також сьогодні відбувся матч «Баварія» – «Арсенал».

«Арсенал» українця Олександра Зінченка вилетів з Ліги чемпіонів. У другому чвертьфінальному матчі лондонці поступились «Баварії» на виїзді – 0:1.

Перший матч завершився нічиєю – 2:2. Зінченко у тому матчі вийшов на заміну одразу після перерви за рахунку 2:1 на користь «Баварії» та допоміг «Арсеналу» звести гру до нічиєї.

У матчі-відповіді Олександр Зінченко залишився у запасі «Арсеналу». У підсумки футбольний клуб зазнав поразки.

Нагадаємо, авторитетна британська газета The Guardian спрогнозувала, як збірна України виступить у фінальному турнірі Євро-2024, який відбудеться в Німеччині цього літа.

До слова, 27-річний захисник лондонського «Арсеналу» та один з лідерів збірної України, Олександр Зінченко дав інтерв'ю програмі BBC.

Журналісти прямо запитали футболіста, чи відгукнувся б він на призов на війну, якби бачив у цьому більшу цінність, ніж залишитися грати у футбол в англійській прем'єр-лізі. «Думаю, що відповідь зрозуміла. Я поїду», – відповів Зінченко. 

Читайте також: Україна буде представлена на всіх футбольних турнірах 2024 року. Перелік змагань
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Зінченко ФК Реал (Мадрид) Андрій Лунін ФК Арсенал (Лондон)

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