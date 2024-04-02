Артем Довбик відзначився історичним бомбардирським рекордом

На рахунку Артема Довбика 16 голів та 5 асистів у 28 матчах чемпіонату Іспанії

Довбик став першим українським футболістом за останні 18 років, який забив понад 15 голів за сезон в одному з п'яти європейських топчемпіонатів

Нападник збірної України Артем Довбик відзначився бомбардирським рекордом, забивши два голи за іспанську «Жирону» у матчі Ла Ліги проти «Бетіса» (3:2). Про це повідомляє zn.ua.

Довбик став першим українським футболістом за останні 18 років, який забив понад 15 голів за сезон в одному з п'яти найкращих чемпіонатів Європи.

Востаннє це вдалося зробити Андрію Шевченку в сезоні-2005/06, коли український нападник забив 19 голів за «Мілан» у чемпіонаті Італії.

Усього на рахунку Артема Довбика 16 голів та 5 асистів у 28 матчах чемпіонату Іспанії. Він перервав безгольову серію, яка тривала з 21 січня. Наразі Довбик ділить перше місце у гонці бомбардирів Ла Ліги з Джудом Беллінгемом з «Реала» та Анте Будіміром з «Осасуни».

Нагадаємо, що чотири голи від Артема Довбика та Віктора Циганкова принесли «Жироні» вражаючу перемогу у матчі проти «Севільї» у 21-му турі Ла Ліги.

До того ж раніше нападник «Жирони» Артем Довбик вперше став гравцем місяця у Ла Лізі. Українець отримав нагороду за підсумками грудня.