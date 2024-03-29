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Ексгравець київського «Динамо» поскаржився на «українських нациків»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Ексгравець київського «Динамо» поскаржився на «українських нациків»
Юран з «Динамо» вигравав чемпіонат і Кубок СРСР

Юран: Мрія в мене одна – щоби слов'яни знову жили у мирі, як раніше

Колишній нападник київського «Динамо» Сергій Юран в інтерв'ю російським пропагандистам розповів, що мріє про мир між слов'янами. Українців ж він назвав «дуже хлібосольним народом, не рахуючи нациків».

«Мрія в мене одна – щоби слов'яни знову жили у мирі, як раніше. Українці, не рахуючи цих нациків, дуже хлібосольний народ. Мені важко бачити, як нормальних хлопців звідти женуть на фронт. Хочеться, щоб це все швидше скінчилося», – заявив колишній нападник київського «Динамо».

Нагадаємо, Сергій Юран народився в Луганську. Там він почав грати на професійному рівні у місцевій «Зорі».

У 1988 році Юран перейшов у «Динамо», з яким виграв чемпіонат і Кубок СРСР.

У 1991 році він покинув «Динамо» і поїхав до Португалії.

Як повідомляв «Главком», Екстренер київського «Динамо» Валерій Газзаєв назвав Путіна «сильним лідером, якого потребує Росія».

Теги: росія українці війна НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»

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