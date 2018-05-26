Лінарес: Я б хотів, щоб Ломаченко одного разу дав мені реванш

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Хорхе Лінарес

Наступний бій українець мав намір провести вже 25 серпня

Екс-чемпіон світу в трьох категоріях венесуелець Хорхе Лінарес (44-4, 27 КО) хотів би знову вийти в ринг проти володаря поясу WBA Василя Ломаченка (11-1, 9 КО).

Слова венесуельця приводить ESPN Deportes.

«Я піднявся, щоб продовжувати працювати і робити все, що в моїх силах, тому що залишалося два раунди. Але, на жаль, рефері ... він зупинив бій. Я б хотів, щоб Ломаченко одного разу дав мені реванш. Я добре боксував, і хоча не добився перемоги, все одно залишив ринг щасливим. Я піднявся, що було важливо, і не здався. Я залишаюся воїном, і мені ще багато чого потрібно довести. Хорхе Лінарес ще довго буде битися», - сказав він.

Нагадаємо, що Ломаченко відмовився від пояса WBO в напівлегкій вазі і вирішив продовжити кар'єру в легкій ваговій категорії. Наступний бій українець мав намір провести вже 25 серпня, але цю інформацію спростував промоутер Боб Арум.