Офіційно: Василь Ломаченко відмовився від чемпіонського титулу

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Фото з Instagram Василя Ломаченка

Українець був змушений відмовитися від одного із завойованих поясів

12 травня у Нью-Йорку українець Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) дебютував у ліміті легкої ваги (до 61,2 кг) і відібрав чемпіонський титул за версією WBA у боксера з Венесуели Хорхе Лінареса (44-4, 27 КО).

Таким чином, Ломаченко одночасно став чемпіоном у двох вагових категоріях. У червні 2016 року українець нокаутував чемпіона WBO у другій напівлегкій вазі (до 59 кг) Романа Мартінеса (29-3-3, 17 КО) з Пуерто-Рико, після чого чотири рази успішно захистив титул.

Українець був змушений відмовитися від одного із займаних титулів. За повідомленням на офіційній сторінці Всесвітньої боксерської організації (WBO), Ломаченко відмовився від титулу у категорії до 59 кг.

Карл Моррретті, віце-президент промоутерської компанії Top Rank Promotions, яку представляє українець, повідомив про рішення чемпіона президента WBO Франсиско «Пако» Валкарселя.

«Дорогий Пако, пишу тобі від імені Василя Ломаченка. Як ти знаєш, 12 травня Василь піднявся у вазі та відібрав чемпіонський титул WBA у легкій вазі у Хорхе Лінареса. Ломаченко висловив побажання продовжити кар'єру у легкій вазі. Оскільки ми з повагою ставимося до титулу WBO, то хочемо надати якнайшвидше можливість бійцям оскаржити вакантний титул», - сказано у листі.

«Ми сподіваємося незабаром знову поборотися за титул WBO, але вже у легкій ваговій категорії. Спасибі за дружбу та підтримку», - подякував Морретті Валкарселю.

Нагадаємо, наступний поєдинок Ломаченко проведе 25 серпня в Інглвуді (штат Каліфорнія, США). Очікується, що суперником українця стане володар титулу WBO у легкій вазі мексиканець Раймундо Бельтран (35-7-1, 21 КО).

Джерело: vringe.com