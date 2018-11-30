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    Лисенятко Лесик - талісман II Європейських ігор 2019 року

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    Лисенятко Лесик - талісман II Європейських ігор 2019 року - Лисенятко Лесик - талісман II Європейських ігор 2019 року
    Лисенятко Лесик - талісман II Європейських ігор 2019 року

    У конкурсі взяли участь люди не тільки з усіх куточків Білорусі, але й зарубіжжя

    Талісманом II Європейських ігор, які пройдуть у Мінську влітку наступного року, обрано руде лисенятко Лесик.

    Про це повідомляє прес-служба НОК України.

    У конкурсі взяли участь люди не тільки з усіх куточків Білорусі, але й зарубіжжя.

    Результатом колективної творчості стало створення не лише безпосередньо самого талісмана Євроігор, але й розробка легенди та реалізації ідеї створеного символу.

    Лесик - веселе, азартне та по-білоруськи приязне і дружнє звірятко. Про те, що 2019-й буде найяскравішим роком у житті Лесика, та й у спортивному житті Європи, говорить напис на його кепочці.

    Зелений колір на футболці означає розвиток і гармонію, а чорні шорти - дисципліну і рішучість.

    Жовта шерстка говорить про його життєрадісність, сині черевики свідчать про незламність персонажу, а червоний відображає його енергійність.

    Зазначимо, ІІ Євроігри відбудуться у столиці Білорусі з 21 по 30 червня 2019 року.

    Нагадаємо, що I Європейські ігри пройшли в червні 2015 року в Баку (Азербайджан).

    На престижному спортивному форумі континенту наша команда виборола 46 медалей (8 золотих, 14 срібних та 24 бронзових), посівши за кількістю здобутих нагород 6 місце, а за золотими нагородами – 8 місце серед 50 країн-учасниць.

    спорт
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