Літній кубок Європи (U16) з тенісу: українські дівчата вийшли до фінальної частини



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Збірна України серед дівчат до 16 років зіграє в фіналі зонального турніру

У півфіналі кваліфікації в групі D, матчі якої проходять на грунтових кортах тенісного клубу «Софія-Стар» в Рівному, українки здобули перемогу над представницями Польщі.

У першому одиночному матчі Любов Костенко впевнено впоралася з Олександрою Вежбовською (6:1, 6:1), а в другому Дарья Лопатецька не без проблем обіграла Вероніку Башак: 7:5, 6:0. Зазначимо, що в стартовому сеті харків'янка поступалася своїй суперниці з рахунком 1:5.

У вирішальному матчі наші тенісистки зустрінуться з переможницями другого півфіналу, в якому грають Латвія та Італія.

Нагадаємо, у чвертьфінальному матчі кваліфікації наші тенісистки обіграли представниць Швеції.

Джерело: btu.org.ua