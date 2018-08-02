  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Літній кубок Європи (U16) з тенісу: українські дівчата вийшли до фінальної частини

    • Розсилка
    Літній кубок Європи (U16) з тенісу: українські дівчата вийшли до фінальної частини

    Збірна України серед дівчат до 16 років зіграє в фіналі зонального турніру

    У півфіналі кваліфікації в групі D, матчі якої проходять на грунтових кортах тенісного клубу «Софія-Стар» в Рівному, українки здобули перемогу над представницями Польщі.

    У першому одиночному матчі Любов Костенко впевнено впоралася з Олександрою Вежбовською (6:1, 6:1), а в другому Дарья Лопатецька не без проблем обіграла Вероніку Башак: 7:5, 6:0. Зазначимо, що в стартовому сеті харків'янка поступалася своїй суперниці з рахунком 1:5.

    У вирішальному матчі наші тенісистки зустрінуться з переможницями другого півфіналу, в якому грають Латвія та Італія.

    Нагадаємо, у чвертьфінальному матчі кваліфікації наші тенісистки обіграли представниць Швеції.

    Джерело: btu.org.ua

    Читайте також
    теніс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ