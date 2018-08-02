Літній кубок Європи (U16) з тенісу: українські дівчата вийшли до фінальної частини
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Збірна України серед дівчат до 16 років зіграє в фіналі зонального турніру
У півфіналі кваліфікації в групі D, матчі якої проходять на грунтових кортах тенісного клубу «Софія-Стар» в Рівному, українки здобули перемогу над представницями Польщі.
У першому одиночному матчі Любов Костенко впевнено впоралася з Олександрою Вежбовською (6:1, 6:1), а в другому Дарья Лопатецька не без проблем обіграла Вероніку Башак: 7:5, 6:0. Зазначимо, що в стартовому сеті харків'янка поступалася своїй суперниці з рахунком 1:5.
У вирішальному матчі наші тенісистки зустрінуться з переможницями другого півфіналу, в якому грають Латвія та Італія.
Нагадаємо, у чвертьфінальному матчі кваліфікації наші тенісистки обіграли представниць Швеції.
Джерело: btu.org.ua