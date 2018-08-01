Літній кубок Європи (U18) з тенісу: українці перемогли других сіяних в 1/4 фіналу кваліфікації



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Збірна України серед юнаків до 18 років вийшла у півфінал зонального турніру

Сьогодні в чеському місті Веска стартували матчі кваліфікації European Summer Cups в групі А. У чвертьфіналі наші тенісисти святкували перемогу над ровесниками з Болгарії.

У першому матчі Ілля Білобородько провів на корті майже дві з половиною години і обіграв Діана Недєва: 6:1, 5:7, 6:2. Друге очко в протистоянні приніс Олексій Крутих. який переміг Симона Антоні Іванова: 6:3, 6:3. Парний матч обидві сторони прийняли рішення не грати.

У півфінальному матчі українська команда зіграє проти тенісистів з Польщі, які обіграли збірну Австрії. Поляки отримали на турнірі четвертий номер посіву.

Нагадаємо, збірна України серед дівчат до 16 років стартувала з перемоги на European Summer Cups.

Джерело: btu.org.ua