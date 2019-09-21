«Ліверпуль» компенсував «Манчестер Сіті» злам комп’ютерної мережі
«Манчестер Сіті»
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Мерсісайдці відслідковували скаутську базу містян
«Ліверпуль» виплатив «Манчестер Сіті» 1 мільйон фунтів компенсації за мировою угодою.
Раніше фахівці «МанСіті» впіймали мерсісайдців на зламі клубної комп’ютерної мережі. У «Ліверпулі» таким чином намагалися відслідковувати базу скаутської служби, інформує The Times.
Інцидент трапився ще 2013 року. Підозра з боку «Манчестер Сіті» виникла після того, як до «Ліверпуля» перейшли одразу три скаути клубу.
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