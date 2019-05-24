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    «Ліверпуль» незадоволений розподілом квитків на фінал Ліги чемпіонів

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    Уболівальники&nbsp;&laquo;Ліверпуля&raquo; - «Ліверпуль» незадоволений розподілом квитків на фінал Ліги чемпіонів
    Уболівальники «Ліверпуля»
    101 Great Goals

    Виконавчий директор англійського клубу Пітер Мур обговорить ситуацію з президентом УЄФА Александром Чеферином

    «Ліверпуль» та його вболівальники незадоволені розподілом квитків на фіналі Ліги чемпіонів, в якому команда зіграє проти «Тоттнема».

    Ситуацію наступного тижня обговорюватимуть у Мадриді виконавчий директор «Ліверпуля» Пітер Мур та президент УЄФА Александр Чеферин, інформує The Independent.

    Обидва фіналісти цього сезону отримали по 16 613 квитків на 64-тисячну арену «Ванда Метрополітано» в Мадриді, де 1 червня відбудеться вирішальний поєдинок сезону Ліги чемпінів.

     Читайте також: Англійські фанати вимагають переносу фіналу Ліги Європи з Баку
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