«Ліверпуль» незадоволений розподілом квитків на фінал Ліги чемпіонів



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Уболівальники «Ліверпуля» 101 Great Goals

Виконавчий директор англійського клубу Пітер Мур обговорить ситуацію з президентом УЄФА Александром Чеферином

«Ліверпуль» та його вболівальники незадоволені розподілом квитків на фіналі Ліги чемпіонів, в якому команда зіграє проти «Тоттнема».

Ситуацію наступного тижня обговорюватимуть у Мадриді виконавчий директор «Ліверпуля» Пітер Мур та президент УЄФА Александр Чеферин, інформує The Independent.

Обидва фіналісти цього сезону отримали по 16 613 квитків на 64-тисячну арену «Ванда Метрополітано» в Мадриді, де 1 червня відбудеться вирішальний поєдинок сезону Ліги чемпінів.

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