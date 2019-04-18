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    «Ліверпуль» презентував домашню форму на новий сезон

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    «Ліверпуль» презентував домашню форму на новий сезон

    Форма виконана в темно-червоному кольорі, воротарський комплект виконаний в чорному кольорі

    «Ліверпуль» в своєму офіційному Twitter опублікував фотографії нового комплекту домашньої ігрової форми, в якій команда буде виходити на поле в наступному сезоні.

    Форма виконана в темно-червоному кольорі. При цьому на футболці присутні вузькі білі вертикальні смуги і емблема команди. Воротарський комплект виконаний в чорному кольорі. Технічним спонсором мерсисайдського клубу є фірма New Balance.

    «Ліверпуль» набрав 85 очок в 34 матчах і займає 1 місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги. У трійку лідерів також входять «Манчестер Сіті» (83) і «Тоттенхем Хотспур» (67). У наступному турі чемпіонату Англії «Ліверпуль» на виїзді зіграє з «Кардіфф Сіті».

    Напередодні, 17 квітня, червоні вийшли в півфінал Ліги чемпіонів, де зустрінуться з «Барселоною». У чвертьфіналі підопічні Юргена Клоппа виявилися сильнішими за «Порту» (2:0 і 4:1).

    Джерело: Чемпионат.com

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