«Ліверпуль» вперше в історіі розпочав сезон з семи перемог поспіль



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Фото взяте з ресурсу Сounterpress.ru

Юрген Клопп продовжує створювати дива

«Ліверпуль» вперше в історії переміг у всіх семи матчах на старті сезону, повідомляє Opta.

Вчора мерсисайдці на своєму полі розбили «Саутгемптон» (3: 0) в АПЛ. До цього вони здобули п'ять поспіль перемог у чемпіонаті і переграли «ПСЖ» у Лізі чемпіонів (3: 2).

«Ліверпуль» був заснований 126 років тому і за свою історію сім разів вигравав Кубок Англії, п'ять разів - Кубок / Лігу чемпіонів, а також 18 разів ставав чемпіоном Англії (останній титул - в сезоні-+1989 / 90).

Наступного тижня на команду Юргена Клоппа чекає складне випробування у вигляді двох поспіль матчів проти «Челсі» у Кубку ліги і АПЛ.

Джерело: Sportarena.com