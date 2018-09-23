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    «Ліверпуль» вперше в історіі розпочав сезон з семи перемог поспіль

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    Фото взяте з ресурсу Сounterpress.ru - «Ліверпуль» вперше в історіі розпочав сезон з семи перемог поспіль
    Фото взяте з ресурсу Сounterpress.ru

    Юрген Клопп продовжує створювати дива

    «Ліверпуль» вперше в історії переміг у всіх семи матчах на старті сезону, повідомляє Opta.

    Вчора мерсисайдці на своєму полі розбили «Саутгемптон» (3: 0) в АПЛ. До цього вони здобули п'ять поспіль перемог у чемпіонаті і переграли «ПСЖ» у Лізі чемпіонів (3: 2).

    «Ліверпуль» був заснований 126 років тому і за свою історію сім разів вигравав Кубок Англії, п'ять разів - Кубок / Лігу чемпіонів, а також 18 разів ставав чемпіоном Англії (останній титул - в сезоні-+1989 / 90).

    Наступного тижня на команду Юргена Клоппа чекає складне випробування у вигляді двох поспіль матчів проти «Челсі» у Кубку ліги і АПЛ.

    Джерело: Sportarena.com

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