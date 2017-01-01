Ломаченко: Не думаю, що мені вдасться нокаутувати Рігондо

Український боксер налаштовується на повний бій

Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко сумнівається, що йому вдасться нокаутувати володаря поясу WBA у другій найлегшій вазі Гільєрмо Рігондо. Українець налаштовує себе на всі 12 раундів і перемогу суддівським рішенням, оскільки стиль кубинця не дозволить його нокаутувати. «Не думаю, що я зможу нокаутувати



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Василь Ломаченко

Український боксер налаштовується на повний бій

Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко сумнівається, що йому вдасться нокаутувати володаря поясу WBA у другій найлегшій вазі Гільєрмо Рігондо.

Українець налаштовує себе на всі 12 раундів і перемогу суддівським рішенням, оскільки стиль кубинця не дозволить його нокаутувати.

«Не думаю, що я зможу нокаутувати Рігондо. Я налаштовуюся на повний бій і суддівське рішення. Він хороший боксер, у нього різноманітний стиль боксування. Він намагається добре рухатися весь бій в рингу, показувати барвистий бокс», - сказав Ломаченко.

Українець впевнений, що Рігондо в цьому поєдинку буде тримати дистанцію і боксувати обережно, щоб мінімізувати ризик пропустити разючий удар.

«Я думаю, що Рігондо буде битися, як в своєму останньому матчі. Він спробує задкувати, щоб дистанціюватися, а потім буде наносити удари. Я не бачив, щоб він був дуже агресивним», - додав українець.

Поєдинок Василя Ломаченка проти Гільєрмо Рігондо відбудеться 9 грудня 2017 року Нью-Йорку. Всі квитки на бій вже розкуплено.

Менеджер українця Боб Арум заявив про те, що цей бій поб'є рекорд відвідуваності арени Madison Square Garden для боксу.

Також боксери домовились провести додаткове зважування в день бою.

Джерело: isport.ua