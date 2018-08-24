Ломаченко отримав іменний пояс The Ring за перемогу над Лінаресом



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Василь Ломаченко. Фото з відкритих джерел

Американські журналісти визнали українця найкращим боксером у легкій вазі.

Суперчемпіон світу з боксу за версією WBA у легкій вазі Василь Ломаченко отримав пояс від найавторитетнішого американського журналу The Ring.

Про це повідомив менеджер українського боксера Егіс Клімас на своїй сторінці в Instagram.

Боксер мав отримати титул ще після поєдинку з Хорхе Лінаресом, в якому українець нокаутував суперника.

Зазначимо, що титул журналу The Ring наразі належить куму Ломаченка та абсолютному чемпіону у важкій вазі Олександру Усику.

Володимир Кличко також раніше володів поясом,але у суперважкій вазі.

Нагадаємо, що наступний бій Ломаченко запланований на 1 грудня.

В об’єднавчому поєдинку українець зіграє з переможцем пари Раймундо Бельтран (35-7-1, 21 КО) і Хосе Педраса (24-1, 12 КО).