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    Ломаченко отримав іменний пояс The Ring за перемогу над Лінаресом

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    Василь Ломаченко. Фото з відкритих джерел - Ломаченко отримав іменний пояс The Ring за перемогу над Лінаресом
    Василь Ломаченко. Фото з відкритих джерел

    Американські журналісти визнали українця найкращим боксером у легкій вазі.

    Суперчемпіон світу з боксу за версією WBA у легкій вазі Василь Ломаченко отримав пояс від найавторитетнішого американського журналу The Ring.

    Про це повідомив менеджер українського боксера Егіс Клімас на своїй сторінці в Instagram.

    Боксер мав отримати титул ще після поєдинку з Хорхе Лінаресом, в якому українець нокаутував суперника.

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    Ломаченко отримав іменний пояс The Ring
    Ломаченко отримав іменний пояс The Ring

    Зазначимо, що титул журналу The Ring наразі належить куму Ломаченка та абсолютному чемпіону у важкій вазі Олександру Усику.

     Володимир Кличко також раніше володів поясом,але у суперважкій вазі.

    Нагадаємо, що наступний бій Ломаченко запланований на 1 грудня.

    В об’єднавчому поєдинку українець зіграє з переможцем пари Раймундо Бельтран (35-7-1, 21 КО) і Хосе Педраса (24-1, 12 КО).

    бокс Василь Ломаченко
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