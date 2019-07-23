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    Ломаченко пригрозив провчити Лопеса та його батька

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    Василь Ломаченко - Ломаченко пригрозив провчити Лопеса та його батька
    Василь Ломаченко
    Odessa Online

    Український боксер розраховує на поєдинок проти американця Теофімо Лопеса

    Український чемпіон світу з боксу за версіями WBA та WBО Василь Ломаченко розраховує на поєдинок проти американця Теофімо Лопеса, у якому планує провчити того за багаторазові образливі висловлювання.

    «Лопес надто багато говорить, наговорив багато поганого на мою адресу. Він виглядає клоуном, як і його батько. Це два коміка. Хочу поставити їх на місце», - сказав Ломаченко в коментарі iFL TV.

    Найближчий поєдинок українець має провести 31 серпня в Лондоні проти британця Люка Кемпбелла.

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