Ломаченко пригрозив провчити Лопеса та його батька



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Василь Ломаченко Odessa Online

Український боксер розраховує на поєдинок проти американця Теофімо Лопеса

Український чемпіон світу з боксу за версіями WBA та WBО Василь Ломаченко розраховує на поєдинок проти американця Теофімо Лопеса, у якому планує провчити того за багаторазові образливі висловлювання.

«Лопес надто багато говорить, наговорив багато поганого на мою адресу. Він виглядає клоуном, як і його батько. Це два коміка. Хочу поставити їх на місце», - сказав Ломаченко в коментарі iFL TV.

Найближчий поєдинок українець має провести 31 серпня в Лондоні проти британця Люка Кемпбелла.