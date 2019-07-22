Ломаченко розповів, що йому може завадити в бою з Кемпбеллом
Українець ставиться до суперника шанобливо
Чемпіон світу за версіями WBA Super і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко з України поділився очікуваннями від поєдинку з британцем Люком Кемпбеллом.
«Він дуже високий, у нього пристойний розмах рук. Він дуже розумний боксер, з високим рівнем інтелекту, оскільки він володіє великим аматорським досвідом. Можливо, для мене це може стати проблемою», - наводить слова Василя Ломаченка Sky Sports.
Зустріч Василя Ломаченка і Люка Кемпбелла відбудеться 31 серпня в Лондоні. На кону поєдинку стоятимуть не тільки пояси, якими володіє Ломаченко, а й титули за версіями WBC і The Ring.
Бій Ломаченка і Кемпбелла стане зустріччю двох олімпійських чемпіонів. Українець двічі вигравав золото Олімпіади (2008, 2012), Кемпбелл - олімпійський чемпіон 2012 року.