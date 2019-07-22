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    Ломаченко розповів, що йому може завадити в бою з Кемпбеллом

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    Валь Ломаченко і Люк Кемпбелл - два олімпійських чемпіони - Ломаченко розповів, що йому може завадити в бою з Кемпбеллом
    Валь Ломаченко і Люк Кемпбелл - два олімпійських чемпіони
    Fightnews.info

    Українець ставиться до суперника шанобливо

    Чемпіон світу за версіями WBA Super і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко з України поділився очікуваннями від поєдинку з британцем Люком Кемпбеллом.

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    «Він дуже високий, у нього пристойний розмах рук. Він дуже розумний боксер, з високим рівнем інтелекту, оскільки він володіє великим аматорським досвідом. Можливо, для мене це може стати проблемою», - наводить слова Василя Ломаченка Sky Sports.

    Зустріч Василя Ломаченка і Люка Кемпбелла відбудеться 31 серпня в Лондоні. На кону поєдинку стоятимуть не тільки пояси, якими володіє Ломаченко, а й титули за версіями WBC і The Ring.

    Бій Ломаченка і Кемпбелла стане зустріччю двох олімпійських чемпіонів. Українець двічі вигравав золото Олімпіади (2008, 2012), Кемпбелл - олімпійський чемпіон 2012 року.

     Читайте також: Ломаченко і Кемпбелл дали перші офіційні коментарі напередодні свого бою
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