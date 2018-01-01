Ломаченко проведе наступний бій у квітні
- Сьогодні, 12:20
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Василь Ломаченко. Фото: Getty Images
Про це повідомив промоутер українського боксера
Свій наступний бій український чемпіон світу у другій напівлегкій категорії Василь Ломаченко проведе в квітні.
Про це повідомляє BoxingTalk.
Промоутер боксера Бом Арум заявив, що швидше за все бій відбудеться 28 квітня.
Ім'я суперника поки невідомо.
Нагадаємо, останній бій Ломаченко провів в грудні 2017 року, коли переміг технічним нокаутом Гільєрмо Рігондо.
Раніше також повідомлялося, що восени Ломаченко може провести бій з легендарним філіппінцем Менні Пакьяо.
Джерело: ua.tribuna.com