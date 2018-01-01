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    Ломаченко проведе наступний бій у квітні

    Про це повідомив промоутер українського боксера
    Свій наступний бій український чемпіон світу у другій напівлегкій категорії Василь Ломаченко проведе в квітні. Про це повідомляє BoxingTalk. Промоутер боксера Бом Арум заявив, що швидше за все бій відбудеться 28 квітня. Ім'я суперника поки невідомо. Нагадаємо, останній бій Ломаченко провів в грудні 2017 року, коли переміг технічним нокаутом
    • Сьогодні, 12:20
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    Василь Ломаченко. Фото: Getty Images
    Василь Ломаченко. Фото: Getty Images

    Про це повідомив промоутер українського боксера

    Свій наступний бій український чемпіон світу у другій напівлегкій категорії Василь Ломаченко проведе в квітні.

    Про це повідомляє BoxingTalk.

    Промоутер боксера Бом Арум заявив, що швидше за все бій відбудеться 28 квітня.

    Ім'я суперника поки невідомо.

    Нагадаємо, останній бій Ломаченко провів в грудні 2017 року, коли переміг технічним нокаутом Гільєрмо Рігондо.

    Раніше також повідомлялося, що восени Ломаченко може провести бій з легендарним філіппінцем Менні Пакьяо.

    Джерело: ua.tribuna.com

    бокс Василь Ломаченко
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