Ломаченко проведе наступний бій у квітні

Про це повідомив промоутер українського боксера

Свій наступний бій український чемпіон світу у другій напівлегкій категорії Василь Ломаченко проведе в квітні. Про це повідомляє BoxingTalk. Промоутер боксера Бом Арум заявив, що швидше за все бій відбудеться 28 квітня. Ім'я суперника поки невідомо. Нагадаємо, останній бій Ломаченко провів в грудні 2017 року, коли переміг технічним нокаутом