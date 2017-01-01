Ломаченко розповів, чи вважає себе найкращим боксером у світі
- Сьогодні, 18:48
-
Розсилка
За словами українського чемпіона, нині у рингу найкращим є Теренс Кроуфорд
Українець Василь Ломаченко (9-1, 7 КО), який до своїх 29-ти років переміг на двох Олімпійських іграх, а також завоював чемпіонські титули у двох вагових категоріях на професійному рингу (у максимально стислі терміни), не вважає себе найкращим боксером сучасності.
За словами Василя, перше місце у його рейтингу кращих з кращих, pound-for-pound, займає американець Теренс Кроуфорд (32-0, 23 КО).
«Ні, я так не вважаю», - відповів Василь на питання репортерів, чи вважає він найкращим себе.
«Якщо ми говоримо про перший номер pound-for-pound, то у моєму рейтингу це місце належить Теренсу Кроуфорд», - додав він.
30-річний Кроуфорд – екс-чемпіон світу у легкій вазі та колишній володар звання абсолютного чемпіона світу у першій напівсередній вазі. Навесні 2018 року він має поборотися за титул у третій категорії – до 66,7 кг.
У Ломаченка завдання зовсім інше – уже у суботу, 9 грудня, він вийде у ринг проти ще одного дворазового олімпійського чемпіона Гільєрмо Рігондо.
Джерело: vringe.com