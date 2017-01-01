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    Ломаченко розповів, чи вважає себе найкращим боксером у світі

    За словами українського чемпіона, нині у рингу найкращим є Теренс Кроуфорд
    Українець Василь Ломаченко (9-1, 7 КО), який до своїх 29-ти років переміг на двох Олімпійських іграх, а також завоював чемпіонські титули у двох вагових категоріях на професійному рингу (у максимально стислі терміни), не вважає себе найкращим боксером сучасності. За словами Василя, перше місце у його рейтингу кращих з кращих, pound-for-pound,
    • Сьогодні, 18:48
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    Василь Ломаченко
    Василь Ломаченко

    За словами українського чемпіона, нині у рингу найкращим є Теренс Кроуфорд

    Українець Василь Ломаченко (9-1, 7 КО), який до своїх 29-ти років переміг на двох Олімпійських іграх, а також завоював чемпіонські титули у двох вагових категоріях на професійному рингу (у максимально стислі терміни), не вважає себе найкращим боксером сучасності.

    За словами Василя, перше місце у його рейтингу кращих з кращих, pound-for-pound, займає американець Теренс Кроуфорд (32-0, 23 КО).

    «Ні, я так не вважаю», - відповів Василь на питання репортерів, чи вважає він найкращим себе.

    «Якщо ми говоримо про перший номер pound-for-pound, то у моєму рейтингу це місце належить Теренсу Кроуфорд», - додав він.

    30-річний Кроуфорд – екс-чемпіон світу у легкій вазі та колишній володар звання абсолютного чемпіона світу у першій напівсередній вазі. Навесні 2018 року він має поборотися за титул у третій категорії – до 66,7 кг.

    У Ломаченка завдання зовсім інше – уже у суботу, 9 грудня, він вийде у ринг проти ще одного дворазового олімпійського чемпіона Гільєрмо Рігондо.

    Джерело: vringe.com

    бокс Василь Ломаченко Теренс Кроуфорд
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