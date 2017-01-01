Ломаченко розповів, чи вважає себе найкращим боксером у світі

За словами українського чемпіона, нині у рингу найкращим є Теренс Кроуфорд

Українець Василь Ломаченко (9-1, 7 КО), який до своїх 29-ти років переміг на двох Олімпійських іграх, а також завоював чемпіонські титули у двох вагових категоріях на професійному рингу (у максимально стислі терміни), не вважає себе найкращим боксером сучасності. За словами Василя, перше місце у його рейтингу кращих з кращих, pound-for-pound,



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Василь Ломаченко

За словами українського чемпіона, нині у рингу найкращим є Теренс Кроуфорд

Українець Василь Ломаченко (9-1, 7 КО), який до своїх 29-ти років переміг на двох Олімпійських іграх, а також завоював чемпіонські титули у двох вагових категоріях на професійному рингу (у максимально стислі терміни), не вважає себе найкращим боксером сучасності.

За словами Василя, перше місце у його рейтингу кращих з кращих, pound-for-pound, займає американець Теренс Кроуфорд (32-0, 23 КО).

«Ні, я так не вважаю», - відповів Василь на питання репортерів, чи вважає він найкращим себе.

«Якщо ми говоримо про перший номер pound-for-pound, то у моєму рейтингу це місце належить Теренсу Кроуфорд», - додав він.

30-річний Кроуфорд – екс-чемпіон світу у легкій вазі та колишній володар звання абсолютного чемпіона світу у першій напівсередній вазі. Навесні 2018 року він має поборотися за титул у третій категорії – до 66,7 кг.

У Ломаченка завдання зовсім інше – уже у суботу, 9 грудня, він вийде у ринг проти ще одного дворазового олімпійського чемпіона Гільєрмо Рігондо.

Джерело: vringe.com