Ломаченко розповів про реванш проти Орландо Салідо
Мексиканський боксер завдав українцю єдиної поразки на професіональному ринзі
Український чемпіон світу з боксу в легкій вазі за версіями WBC, WBA та WBO Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) розповів, чому не відбувся реванш проти мексиканця Орландо Салідо.
«Бій проти Салідо був найскладнішим. Проблема була в тому, що я бився проти чемпіона світу одразу після переходу в професіонали. Я не до кінця розумів та знав усі тонкощі професіонального боксу. Можна сказати, що то був гіркий досвід, який у подальшому розкрив мене. Салідо вже завершив виступи, тому реваншу не буде. Не вдалося домовитися», - розповів Ломаченко в ефірі Радіо Кордон.
Салідо переміг Ломаченка розділеним рішенням суддів у березні 2014 року в другому для українця бою на професіональному ринзі. Наразі це єдина поразка Ломаченка в професіоналах.