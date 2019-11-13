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    Ломаченко розповів про реванш проти Орландо Салідо

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    Василь Ломаченко - Ломаченко розповів про реванш проти Орландо Салідо
    Василь Ломаченко
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    Мексиканський боксер завдав українцю єдиної поразки на професіональному ринзі

    Український чемпіон світу з боксу в легкій вазі за версіями WBC, WBA та WBO Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) розповів, чому не відбувся реванш проти мексиканця Орландо Салідо.

    «Бій проти Салідо був найскладнішим. Проблема була в тому, що я бився проти чемпіона світу одразу після переходу в професіонали. Я не до кінця розумів та знав усі тонкощі професіонального боксу. Можна сказати, що то був гіркий досвід, який у подальшому розкрив мене. Салідо вже завершив виступи, тому реваншу не буде. Не вдалося домовитися», - розповів Ломаченко в ефірі Радіо Кордон.

    Салідо переміг Ломаченка розділеним рішенням суддів у березні 2014 року в другому для українця бою на професіональному ринзі. Наразі це єдина поразка Ломаченка в професіоналах.  

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    бокс Василь Ломаченко
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