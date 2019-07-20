Ломаченко і Кемпбелл дали перші офіційні коментарі напередодні свого бою



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Для Василя Ломаченка і Люка Кемпбелла майбутній бій може мати визначальне значення Афіша з соцмереж

Український боєць підкреслює, що особливою подією для нього буде той факт, що бій відбудеться в Лондоні

Слова Василя Ломаченка та британця Люка Кемпбелла після офіційного анонсу їхнього поєдинку за титули WBA/WBO, які українець захищатиме 31 серпня у Лондоні.

«Це історичний поєдинок, оскільки моя мета – об'єднати всі пояси в легкому дивізіоні. Люк Кемпбелл – наступний виклик на моєму шляху. Він чудовий боєць, якого я пам'ятаю ще з часів Олімпійських ігор 2012 року. У нього складний стиль, я не можу дозволити собі недооцінку противника. Бій у Лондоні стане особливим для мене. Був тут торік і отримав приголомшливу реакцію від місцевих жителів. Тут поважають мій бійцівський стиль і любов до боксу. Я дуже чекаю нагоди влаштувати велике шоу», - заявив Василь Ломаченко.

«Це буде бій двох найкращих боксерів, ми зробимо його пекельним. Я займаюся боксом, щоб бути найкращим, щоб стати чемпіоном світу. Тренуюся і наполегливо працюю заради того, щоб здобути чемпіонський титул і реалізувати свій потенціал», - сказав Люк Кемпбелл.

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