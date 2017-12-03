Ломаченко відправився в Нью-Йорк на бій з Рігондо (фото)
- Сьогодні, 09:03
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Бій двох дворазових олімпійських чемпіонів відбудеться в ніч з 9 на 10 грудня
Українець Василь Ломаченко (9-1, 7 КО) в неділю вилетів до Нью-Йорка, де на цьому тижні буде битися в чемпіонському поєдинку з Гільєрмо Рігондо (17-0, 11 КО).
Бій двох дворазових олімпійських чемпіонів відбудеться в ніч з 9 на 10 грудня на легендарній арені Madison Square Garden в Нью-Йорку.
На кону буде стояти пояс чемпіона WBO в суперлегкій вазі.
Василь Ломаченко вже відрапортував, що вилетів з Лос-Анджелеса на східне узбережжя США. Про це українець повідомив у своєму Instagram.
Джерело: sportarena.com