Ломаченко відправився в Нью-Йорк на бій з Рігондо (фото)

Бій двох дворазових олімпійських чемпіонів відбудеться в ніч з 9 на 10 грудня

Українець Василь Ломаченко (9-1, 7 КО) в неділю вилетів до Нью-Йорка, де на цьому тижні буде битися в чемпіонському поєдинку з Гільєрмо Рігондо (17-0, 11 КО). Бій двох дворазових олімпійських чемпіонів відбудеться в ніч з 9 на 10 грудня на легендарній арені Madison Square Garden в Нью-Йорку. На кону буде стояти пояс чемпіона WBO в суперлегкій



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Бій двох дворазових олімпійських чемпіонів відбудеться в ніч з 9 на 10 грудня

Українець Василь Ломаченко (9-1, 7 КО) в неділю вилетів до Нью-Йорка, де на цьому тижні буде битися в чемпіонському поєдинку з Гільєрмо Рігондо (17-0, 11 КО).

Бій двох дворазових олімпійських чемпіонів відбудеться в ніч з 9 на 10 грудня на легендарній арені Madison Square Garden в Нью-Йорку.

На кону буде стояти пояс чемпіона WBO в суперлегкій вазі.

Василь Ломаченко вже відрапортував, що вилетів з Лос-Анджелеса на східне узбережжя США. Про це українець повідомив у своєму Instagram.

Публикация от LOMAchenko Vasiliy (@lomachenkovasiliy) Дек 3 2017 в 8:10 PST

Джерело: sportarena.com