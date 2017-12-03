  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Ломаченко відправився в Нью-Йорк на бій з Рігондо (фото)

    Бій двох дворазових олімпійських чемпіонів відбудеться в ніч з 9 на 10 грудня
    Українець Василь Ломаченко (9-1, 7 КО) в неділю вилетів до Нью-Йорка, де на цьому тижні буде битися в чемпіонському поєдинку з Гільєрмо Рігондо (17-0, 11 КО). Бій двох дворазових олімпійських чемпіонів відбудеться в ніч з 9 на 10 грудня на легендарній арені Madison Square Garden в Нью-Йорку. На кону буде стояти пояс чемпіона WBO в суперлегкій
    • Сьогодні, 09:03
    • Розсилка

    Бій двох дворазових олімпійських чемпіонів відбудеться в ніч з 9 на 10 грудня

    Українець Василь Ломаченко (9-1, 7 КО) в неділю вилетів до Нью-Йорка, де на цьому тижні буде битися в чемпіонському поєдинку з Гільєрмо Рігондо (17-0, 11 КО).

    Бій двох дворазових олімпійських чемпіонів відбудеться в ніч з 9 на 10 грудня на легендарній арені Madison Square Garden в Нью-Йорку.

    На кону буде стояти пояс чемпіона WBO в суперлегкій вазі.

    Василь Ломаченко вже відрапортував, що вилетів з Лос-Анджелеса на східне узбережжя США. Про це українець повідомив у своєму Instagram.

    Джерело: sportarena.com

    бокс Василь Ломаченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ