Ломаченко відвідав футбольний матч у Монако (відео)
-
Розсилка
Василь Ломаченко
theworldnews.net
Чемпіон світу з боксу у легкій вазі Ломаченко завітав на матч «Монако» - «Ам’єн»
Український чемпіон світу з боксу в легкій вазі за версіями WBA та WBO Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) відвідав матч 37-го туру чемпіонату Франції «Монако» - «Ам’єн» (2:0).
Відео з поєдинку опубліковано в мережі Фейсбук на сторінці Luckypunch.net.
Після поєдинку вболівальники фотографувалися та брали автографи у нашого боксер.
Зокрема серед інших сфотографувався з українцем і пілот команди Формула-1 «Феррарі» Шарль Леклер.
Нагадаємо, наразі Василь Ломаченко відновлюється після пошкодження. Очікується, що наступний бій він проведе наприкінці серпня проти британського чемпіона за версією WBC Люка Кемпбелла (20-2, 16 KO).