Ломаченко відвідав футбольний матч у Монако (відео)



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Василь Ломаченко theworldnews.net

Чемпіон світу з боксу у легкій вазі Ломаченко завітав на матч «Монако» - «Ам’єн»

Український чемпіон світу з боксу в легкій вазі за версіями WBA та WBO Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) відвідав матч 37-го туру чемпіонату Франції «Монако» - «Ам’єн» (2:0).

Відео з поєдинку опубліковано в мережі Фейсбук на сторінці Luckypunch.net.

Після поєдинку вболівальники фотографувалися та брали автографи у нашого боксер.

Зокрема серед інших сфотографувався з українцем і пілот команди Формула-1 «Феррарі» Шарль Леклер.

Нагадаємо, наразі Василь Ломаченко відновлюється після пошкодження. Очікується, що наступний бій він проведе наприкінці серпня проти британського чемпіона за версією WBC Люка Кемпбелла (20-2, 16 KO).