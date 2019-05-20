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    Ломаченко відвідав футбольний матч у Монако (відео)

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    Василь Ломаченко - Ломаченко відвідав футбольний матч у Монако (відео)
    Василь Ломаченко
    theworldnews.net

    Чемпіон світу з боксу у легкій вазі Ломаченко завітав на матч «Монако» - «Ам’єн»

    Український чемпіон світу з боксу в легкій вазі за версіями WBA та WBO Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) відвідав матч 37-го туру чемпіонату Франції «Монако» - «Ам’єн» (2:0).

    Відео з поєдинку опубліковано в мережі Фейсбук на сторінці Luckypunch.net.

    Після поєдинку вболівальники фотографувалися та брали автографи у нашого боксер.

    Зокрема серед інших сфотографувався з українцем і пілот команди Формула-1 «Феррарі» Шарль Леклер.

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    Нагадаємо, наразі Василь Ломаченко відновлюється після пошкодження. Очікується, що наступний бій він проведе наприкінці серпня проти британського чемпіона за версією WBC Люка Кемпбелла (20-2, 16 KO).

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