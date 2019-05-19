Джо Джойс брутально вирубав російського здорованя, який був у команді Кличка (відео)



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Алєксандр Устінов поступово звикає до поразок Daily Mail

Сам на персію Алєксандр Устінов йти не хоче

42-річний російський боксер надважкої ваги Алєксандр Устінов (34-4, 25 KO) на рингу Lamex Stadium (Стівенідж, Англія) зазнав третьої поспіль поразки: він був достроково битий у бою з проспектом Джо Джойсом (9-0, 9 KO) з Великобританії.

Проводячи перший бій під керівництвом Едама Бута, британець пробував боксувати на старті бою. Виходило, хоча з такою масою робити це красиво, жваво і без заносів йому було складно. Устінов, поки був свіжий, пару разів теж приклався - але не більше того.

У другому раунді Джойс почав щосили користуватися перевагою в швидкості і вкладатися в удари. Масивний Алєксандр не дуже впевнено стояв на ногах і багато в'язав суперника.

Влучивши справа у третьому раунді, Устінов більше ні на що не спромігся і хвилиною пізніше опинився в нокдауні біля канатів: пропустив бічний зліва у скроню. Нокдаун плавно перейшов у нокаут, так як піднятися вчасно Алєксандр не зміг або не захотів.

Нагадаємо, що добру частину кар'єри Устінов провів під знаменами кличківського K2 Promotions і навіть вважався якийсь час найперспективнішим супертяжем в обоймі компанії братів.

Джерело: vringe.com