Ломаченко восьмого грудня битиметься з Педрасою



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Фото надане сайтом isport.ua

Для українця це буде другий бій в 2018-му році

Український суперчемпіон світу за версією WBA у легкій вазі Василь Ломаченко проведе свій наступний поєдинок проти володаря титулу чемпіона WBO Хосе Педраси.

Спочатку поєдинок Ломаченка та Педраси мав відбутися першого грудня, але через позицію американського телеканалу ESPN, який є офіційним транслятором бою, зустріч перенесли на восьме грудня.

Для Ломаченка це буде перший бій після перемоги у надскладному двобої з екс-чемпіоном світу Хорхе Лінаресом, у якому українець переміг нокаутом у десятому раунді. Під час цього поєдинку білгород-дністровець отримав травму правого плеча та був вимушений лягти на операцію.

Джерело: ua1.com.ua