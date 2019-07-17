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    Лопес націлився на всі титули Ломаченка

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    Василь Ломаченка - Лопес націлився на всі титули Ломаченка
    Василь Ломаченка
    The Sun

    Американський боксер Теофімо Лопес прагне поєдинку за всі пояси Василя Ломаченка

    Американський боксер легкої вагової категорії Теофімо Лопес націлився на всі титули українця Василя Ломаченка.

    «Багато людей хочуть побачити цей бій. Усі знають, що це мегабій. Я зможу його зупинити. Він надто дрібний для легкої ваги. Ломаченко, перемагай у своєму бою, а я виграю свій 19 липня. Потім я битимуся за версією IBF. А далі – давай організуємо бій за всі чотири пояси», - повідомив американець каналу  EsNews.

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