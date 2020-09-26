«Маріуполь» перервав переможну серію «Ворскли» в чемпіонаті України



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Футболісти «Маріуполя» і «Ворскли» поділили очки Світлина - сайт Маріуполя

Команди не змогли забити бодай один гол у матчі та порадувати глядачів на стадіоні у Полтаві

Полтавська «Ворскла» у домашній зустрічі четвертого туру чемпіонату України з футболу звела в безгольову нічию поєдинок із «Маріуполем».

«Ворскла» – «Маріуполь» – 0:0

«Ворскла»: Різник, Кані, Якубу, Пердута, Ндіайе, Скляр, Пуцлін, Чеснаков, Яворський, Кулач (Васін, 66), Степанюк (Дитина, 66).

«Маріуполь»: Гальчук, Чоботенко, Кирюханцев, Биков (Ігнатенко, 81), Стасюк, Топалов (Петерман, 81), Горбунов (Кащук, 69), Мишнєв, Бондаренко, Чех, Сікан (Кулаков, 63).

Попередження: Биков (16), Гальчук (20), Скляр (49), Топалов (53), Пуцлін (90), Петерман (90).

Вилучення: Петерман (90).

У дебюті грі навіс з кутового супроводжувався скидкою м’яча Чоботенка на воротарський «п’ятачок», але оборонець полтавчан далеко виніс м’яч і нивілював загрозу. Через кілька хвилин малійський гравець «Ворскли» Ібрагім Кане завдав удар низом, але голкіпер впевнено зловив ігровий снаряд.

На 20 хвилині страж воріт приазовців Гальчук вибіг зі штрафного та грубо зіграв у підкаті за що отримав гірчичник. До перерви команди обмінялися ударами, але вони не призвели до успіху.

На 75 хвилині відбувся момент, який перервав затишшя у матчі - з розвороту Ігор Пердута завдав гострого удару, але голкіпер Євген Гальчук у стрибку перевів м’яч на кутовий. Чудовий шанс на заключній хвилині основного часу втратив Ігор Пердута. Футболіст «Ворскли» з вигідної позиції пробив трохи вище поперечини воріт.

Микита Петерман в компенсований до гри час зірвав атаку полтавчан та отримав вилучення, але «Ворскла» не змогла вирвати три пункти у зустрічі.

Таким чином, «Ворскла» вперше втратила очки у сезоні – 10 балів та друга сходинка в таблиці чемпіонату. «Маріуполь» наразі йде п’ятим – 6 балів.

Додамо, матч у Полтаві розпочинався з хвилини мовчання за загиблими поблизу Чугуєва на Харківщині, де вчора розбився літак АН-26.

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