Маліновський взяв участь у першій перемозі «Аталанти» у сезоні



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Бергамський клуб отримав три очки на старті Серії А Twitter Аталанти

«Аталанта» в своєму результативному стилі стартувала у Серії А

У другому турі італійської Серії А «Аталанта» півзахисника національної збірної України Руслана Маліновського завдала фіаско ФК «Торіно» (4:2).

Через серпневі матчі Ліги чемпіонів «Аталанта» Маліновського пропускала стартовий тур Серії А. Тож свій перший офіційний поєдинок у сезоні-2020/2021 бергамці провели на виїзді проти «Торіно».

Попри пропущений гол від Белотті на 11 хвилині, гості відповіли трьома м’ячами від Гомеса (13 хвилина), Мюріеля (21) та Хатебура (42). У відповідь Белотті оформив дубль. Крапку у грі після перерви поставив Де Рон (54).

Наш футболіст зі старту залишився на лаві для запасних і з'явився на полі на 64-й хвилині зустрічі, не зумівши відзначитися результативною дією.

«Зараз «Аталанта» сильніша, ніж була в минулому сезоні, але Скудетто - це не наша мета. Не можна починати чемпіонат з метою взяти титул. Вважаю, в цьому сезоні чемпіонат буде більш рівним. Подивимося на форму інших команд, проте про Скудетто поки розмови немає. Ще оцінимо, як ми будемо виглядати, коли ще з’являться матчі Ліги чемпіонів», - слова Гасперіні наводить Football-Italia.

Примітно, що команда Джан П'єро Гасперіні стала найрезультативнішою в минулому чемпіонаті Серії А.

Джерело: Football Italia