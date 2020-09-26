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    Маліновський взяв участь у першій перемозі «Аталанти» у сезоні

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    Бергамський клуб отримав три очки на старті Серії А - Маліновський взяв участь у першій перемозі «Аталанти» у сезоні
    Бергамський клуб отримав три очки на старті Серії А
    Twitter Аталанти

    «Аталанта» в своєму результативному стилі стартувала у Серії А

    У другому турі італійської Серії А «Аталанта» півзахисника національної збірної України Руслана Маліновського завдала фіаско ФК «Торіно» (4:2).

    Через серпневі матчі Ліги чемпіонів «Аталанта» Маліновського пропускала стартовий тур Серії А. Тож свій перший офіційний поєдинок у сезоні-2020/2021 бергамці провели на виїзді проти «Торіно».

    Попри пропущений гол від Белотті на 11 хвилині, гості відповіли трьома м’ячами від Гомеса (13 хвилина), Мюріеля (21) та Хатебура (42). У відповідь Белотті оформив дубль. Крапку у грі після перерви поставив Де Рон (54).  

    Наш футболіст зі старту залишився на лаві для запасних і з'явився на полі на 64-й хвилині зустрічі, не зумівши відзначитися результативною дією.

    «Зараз «Аталанта» сильніша, ніж була в минулому сезоні, але Скудетто - це не наша мета. Не можна починати чемпіонат з метою взяти титул. Вважаю, в цьому сезоні чемпіонат буде більш рівним. Подивимося на форму інших команд, проте про Скудетто поки розмови немає. Ще оцінимо, як ми будемо виглядати, коли ще з’являться матчі Ліги чемпіонів», - слова Гасперіні наводить Football-Italia.

    Примітно, що команда Джан П'єро Гасперіні стала найрезультативнішою в минулому чемпіонаті Серії А.

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    Джерело: Football Italia

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Руслан Маліновський Серія А ФК «Аталанта» Алехандро Ґомес Мартен де Рон Луїс Мюріель
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