Луганську «Зорю» очолив колишній тренер «Вердера»



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Віктор Скрипник Фейсбук

У луганському клубі визначилися з заміною Юрія Вернидуба

Луганська «Зоря» повідомила про призначення 49-річного українського фахівця Віктора Скрипника головним тренером команди. Він замінив Юрія Вернидуба, який очолював команду з листопада 2011 року.

Угода зі Скрипником розрахована на три роки.

Останнім місцем роботи Скрипника була «Рига», яку очолював з 2018 року. Виграв з командою чемпіонат та Кубок Латвії, став найкращим тренером країни.

Раніше Скрипник завершував ігрову кар'єру в німецькому «Вердері». Потім тренував молодіжну, а згодом головну команду бременського клубу.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що керівництво «Зорі» домовлялося про призначення головним тренером команди Романа Санжар аще до звільнення Вернидуба.