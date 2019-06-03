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    Луганську «Зорю» очолив колишній тренер «Вердера»

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    Віктор Скрипник - Луганську «Зорю» очолив колишній тренер «Вердера»
    Віктор Скрипник
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    У луганському клубі визначилися з заміною Юрія Вернидуба

    Луганська «Зоря» повідомила про призначення 49-річного українського фахівця Віктора Скрипника головним тренером команди. Він замінив Юрія Вернидуба, який очолював команду з листопада 2011 року.

    Угода зі Скрипником розрахована на три роки.

    Останнім місцем роботи Скрипника була «Рига», яку очолював з 2018 року. Виграв з командою чемпіонат та Кубок Латвії, став найкращим тренером країни.

    Раніше Скрипник завершував ігрову кар'єру в німецькому «Вердері». Потім тренував молодіжну, а згодом головну команду бременського клубу.

    Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що керівництво «Зорі» домовлялося про призначення головним тренером команди Романа Санжар аще до звільнення Вернидуба.

     Читайте також: «Зоря» домовлялася з новим тренером ще до відставки Вернидуба
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