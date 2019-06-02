«Зоря» домовлялася з новим тренером ще до відставки Вернидуба



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Роман Санжар Футбум

«Зоря» змінила тренера, який очолював команду з листопада 2011 року

Луганська «Зоря» домовлялася з новим тренером команди Романом Санжаром ще до відставки Юрія Вернидуба, який очолював команду з листопада 2011 року.

Про це повідомляє канал в YouTobe «Та То Таке».

Юрій Вернидуб дізнався про перемовини, що й стало однією з причин його відставки.

Роман Санжар півтора місяця тому вже отримував пропозицію від керівництва «Зорі», але відмовився.

За час виступів з Вернидубом «Зоря» доходила до фіналу Кубка України, виборювала бронзові нагороди чемпіонату України, грала в груповому етапі Ліги Європи.



