«Зоря» домовлялася з новим тренером ще до відставки Вернидуба
Роман Санжар
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«Зоря» змінила тренера, який очолював команду з листопада 2011 року
Луганська «Зоря» домовлялася з новим тренером команди Романом Санжаром ще до відставки Юрія Вернидуба, який очолював команду з листопада 2011 року.
Про це повідомляє канал в YouTobe «Та То Таке».
Юрій Вернидуб дізнався про перемовини, що й стало однією з причин його відставки.
Роман Санжар півтора місяця тому вже отримував пропозицію від керівництва «Зорі», але відмовився.
За час виступів з Вернидубом «Зоря» доходила до фіналу Кубка України, виборювала бронзові нагороди чемпіонату України, грала в груповому етапі Ліги Європи.
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