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    «Зоря» домовлялася з новим тренером ще до відставки Вернидуба

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    Роман Санжар - «Зоря» домовлялася з новим тренером ще до відставки Вернидуба
    Роман Санжар
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    «Зоря» змінила тренера, який очолював команду з листопада 2011 року

    Луганська «Зоря» домовлялася з новим тренером команди Романом Санжаром ще до відставки Юрія Вернидуба, який очолював команду з листопада 2011 року.

    Про це повідомляє канал в YouTobe «Та То Таке».

    Юрій Вернидуб дізнався про перемовини, що й стало однією з причин його відставки.

    Роман Санжар півтора місяця тому вже отримував пропозицію від керівництва «Зорі», але відмовився.

    За час виступів з Вернидубом «Зоря» доходила до фіналу Кубка України, виборювала бронзові нагороди чемпіонату України, грала в груповому етапі Ліги Європи.

     Читайте також: Юрій Вернидуб залишив тренерську посаду в «Зорі»


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