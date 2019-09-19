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    Лукашенко заявив, що Білорусь готова прийняти поєдинок за Суперкубок УЄФА

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    Олександр Лукашенко - Лукашенко заявив, що Білорусь готова прийняти поєдинок за Суперкубок УЄФА
    Олександр Лукашенко

    «Ми готові прийняти будь-які змагання, на будь-якому рівні»

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з президентом Союзу європейських футбольних асоціацій Александером Чеферіном заявив, що його країна готова приймати європейські футбольні змагання найвищого рівня.

    «Ви нас ніколи не балували великими футбольними заходами. Тому, якщо європейський футбольний союз в цьому напрямку буде думати, знайте, що ми готові прийняти будь-які змагання, на будь-якому рівні, що стосується нашого континенту.

    Я знаю, що останнім часом багато обговорюється в різних колах питання про проведення матчу за Суперкубок УЄФА. Знайте, що, якщо буде у вас така можливість визначити місцем проведення такого матчу нашу столицю, нашу Білорусь, ми завжди з цим будемо солідарні, згодні і зробимо це не гірше, ніж кращі столиці нашого континенту», - цитує Лукашенка «Білорусь сьогодні».

    Джерело: Чемпионат.com

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