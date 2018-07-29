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    Українець Андрій Лунін їде з «Реалом» в турне по США

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    <span>Андрій Лунін. Фото AFP</span> - Українець Андрій Лунін їде з «Реалом» в турне по США
    Андрій Лунін. Фото AFP

    Лунін потрапив в заявку на передсезонний турнір Міжнародний кубок чемпіонів

    Наставник «Реала» Хулен Лопетегі назвав склад, який відправиться на збір команди в США, де мадридці планують провести три поєдинки в межах Міжнародного кубка чемпіонів.

    У числі 32-х футболістів значиться також український голкіпер Андрій Лунін.

    Трансфер Луніна в «Реал» став найдорожчим цього літа серед воротарів в категорії футболістів до 21 року.

    За цим показником він потрапив в непогану компанію, де явним лідером є вінгер збірної Франції Кіліан Мбаппе, чий перехід в «ПСЖ» коштував клубу 180 млн євро (він уже в Парижі, але повноцінний трансфер датований цього літа).

    Нагадаємо, що угода Луніна з «Реалом» розрахована на шість років.

    Перший контрольний матч «Реал» проведе першого серпня - з «Манчестер Юнайтед».

    П'ятого серпня мадридці зіграють з «Ювентусом», а восьмого - з «Ромою».

    Джерело: Сегодня

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