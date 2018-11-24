Лунін у першому повному матчі за «Леганес» у Ла Лізі відстояв «на нуль»



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Андрій Лунін Фото взяте з сайту segodnya.ua

«Леганес», у воротах якого стояв українець Андрій Лунін, здобув мінімальну суху перемогу над «Алавесом»

«Леганес» виходив на матч без травмованого основного голкіпера Івана Куельяра, якого сьогодні замінив наш Андрій Лунін.

Побачити його у якомусь серйозному епізоді майже не вдалося: «Леганес» домінував протягом усього поєдинку, а у «Алавеса» гра особливо не йшла.

Втім, у першому таймі українець кілька разів дуже невпевнено грав на виході – особливо на 12-й хвилині, коли не дійшов до подачі й дозволив замкнути її Рубено Собріно. Після цього Лунін заспокоївся й діяв якщо не блискуче, то точно безпомилково.

Його візаві – Фернандо Пачеко – грав набагато нервозніше. Так, на 15-й хвилині Ен-Несірі ледь не перекинув його, елегантно пробивши головою після подачі у штрафний. Кілька разів голкіпер гостей випускав м'яч з рук, але основна біда була не у ньому, а в «Леганесі» – його футболістам вдавалося практично все, крім голів. На 42-й хвилині цей недолік виправив Юссуф Ен-Несірі, який пробив метрів з 10-ти після прекрасної комбінації з прострілом Хонатана Сілви – 1:0.

Другий тайм мав досить рваний темп внаслідок різноманітних зупинок, дрібних фолів та подвійних замін, але на формі Леганеса це не позначилося ніяк – команда неслась уперед.

Так, на 59-й непогано пробивав Гвідо Карільйо, на 67-й Пачеко витягнув шикарний постріл Оскара Родрігеса, кілька разів небезпечно вривався Ен-Несірі. «Алавес» прокинувся в останні 10 хвилин, однак нічого гострішого за два щільних удари Ібаї Гомеса над поперечиною створити гостям так і не вдалося.

Джерело: football24.ua