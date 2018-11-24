  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Лунін у першому повному матчі за «Леганес» у Ла Лізі відстояв «на нуль»

    • Розсилка
    Андрій Лунін - Лунін у першому повному матчі за «Леганес» у Ла Лізі відстояв «на нуль»
    Андрій Лунін
    Фото взяте з сайту segodnya.ua

    «Леганес», у воротах якого стояв українець Андрій Лунін, здобув мінімальну суху перемогу над «Алавесом»

    «Леганес» виходив на матч без травмованого основного голкіпера Івана Куельяра, якого сьогодні замінив наш Андрій Лунін.

    Побачити його у якомусь серйозному епізоді майже не вдалося: «Леганес» домінував протягом усього поєдинку, а у «Алавеса» гра особливо не йшла.

    Втім, у першому таймі українець кілька разів дуже невпевнено грав на виході – особливо на 12-й хвилині, коли не дійшов до подачі й дозволив замкнути її Рубено Собріно. Після цього Лунін заспокоївся й діяв якщо не блискуче, то точно безпомилково.

    Його візаві – Фернандо Пачеко – грав набагато нервозніше. Так, на 15-й хвилині Ен-Несірі ледь не перекинув його, елегантно пробивши головою після подачі у штрафний. Кілька разів голкіпер гостей випускав м'яч з рук, але основна біда була не у ньому, а в «Леганесі» – його футболістам вдавалося практично все, крім голів. На 42-й хвилині цей недолік виправив Юссуф Ен-Несірі, який пробив метрів з 10-ти після прекрасної комбінації з прострілом Хонатана Сілви – 1:0.

    Другий тайм мав досить рваний темп внаслідок різноманітних зупинок, дрібних фолів та подвійних замін, але на формі Леганеса це не позначилося ніяк – команда неслась уперед.

    Так, на 59-й непогано пробивав Гвідо Карільйо, на 67-й Пачеко витягнув шикарний постріл Оскара Родрігеса, кілька разів небезпечно вривався Ен-Несірі. «Алавес» прокинувся в останні 10 хвилин, однак нічого гострішого за два щільних удари Ібаї Гомеса над поперечиною створити гостям так і не вдалося.

    Джерело: football24.ua

    НОВИНИ ФУТБОЛУ українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ