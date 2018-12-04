Лунін вийде у старті «Леганеса» на матч-відповідь Кубку Іспанії проти «Райо Вальєкано»



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Андрій Лунін

Перший поєдинок між командами завершився з рахунком 2:2

Український голкіпер іспанського «Леганеса» Андрій Лунін вийде у старті поєдинку 1/16 фіналу Кубку Іспанії проти «Райо Вальєкано», який відбудеться 4 грудня.

Про це повідомив головний тренер «Леганеса» Маурісіо Пеллегріно.

«В матчі Кубку Іспанії проти «Райо Вальєкано» гратиме Лунін. Я розмовляв з Куельяром і не хочу ризикувати його здоров'ям. Лунін не потрапив у заявку на поєдинок Прімери проти «Вальядоліда», проте він вийде у Кубку», – повідомив тренер.

Матч-відповідь 1/16 фіналу Кубку Іспанії «Райо Вальєкано» – «Леганес» розпочнеться о 21:30.

Перший поєдинок завершився з рахунком 2:2. До слова, саме той матч став дебютним для Луніна в Іспанії.

Раніше повідомлялося, що Лунін потрапив в топ-10 орендованих гравців Прімери, які не отримують регулярної ігрової практики.

Джерело: Футбол 24