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    «Львів» підписав контракт із бразильським хавбеком

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    Фото: ФК Львів - «Львів» підписав контракт із бразильським хавбеком
    Фото: ФК Львів

    Це вже восьмий бразилець в львівському клубі

    Бразильський опорний півзахисник Жонатан Ліма продовжить кар'єру у «Львові».

    Контракт з 26-річним хавбеком розрахований на чотири роки.

    Бразилець буде виступати під 30-м номером.

    Останнім клубом Ліми став «Новорізонтіно», що представляє четверту за силою бразильську лігу.

    Також він грав за «Корінтіанс», «Гуаратінгету», «Ікас», «Ітуано» і «Крісіуму».

    Це вже восьмий бразилець в львівському клубі.

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