«Львів» підписав контракт із бразильським хавбеком



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Фото: ФК Львів

Це вже восьмий бразилець в львівському клубі

Бразильський опорний півзахисник Жонатан Ліма продовжить кар'єру у «Львові».

Контракт з 26-річним хавбеком розрахований на чотири роки.

Бразилець буде виступати під 30-м номером.

Останнім клубом Ліми став «Новорізонтіно», що представляє четверту за силою бразильську лігу.

Також він грав за «Корінтіанс», «Гуаратінгету», «Ікас», «Ітуано» і «Крісіуму».

Це вже восьмий бразилець в львівському клубі.