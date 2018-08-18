«Львів» підписав контракт із бразильським хавбеком
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Фото: ФК Львів
Це вже восьмий бразилець в львівському клубі
Бразильський опорний півзахисник Жонатан Ліма продовжить кар'єру у «Львові».
Контракт з 26-річним хавбеком розрахований на чотири роки.
Бразилець буде виступати під 30-м номером.
Останнім клубом Ліми став «Новорізонтіно», що представляє четверту за силою бразильську лігу.
Також він грав за «Корінтіанс», «Гуаратінгету», «Ікас», «Ітуано» і «Крісіуму».
Це вже восьмий бразилець в львівському клубі.