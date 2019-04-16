«Львів» та Калиниченко заперечили інформацію про переговори



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Максим Калиниченко dynamo.kiev.ua

Сторони не обговорювали можливість призначення на тренерську посаду

«Львів» не розглядав Максима Калиниченка серед ймовірних кандидатів на тренерську посаду в команді. Про це повідомила Sport Arena.

Сам 40-річний фахівець також заперечив чутки про перемовини з львів’янами. «Це казна-що. Навіть не говоритиму про це», - прокоментував колишній півзахисник збірної України Sport24.

Раніше про нібито відмову львів’ян від кандидатури екс-гравця московського «Спартака» через його тісні зв’язки з РФ повідомив оглядач каналів «Футбол» Ігор Бурбас.

«Львів» залишився без головного тренера після розірвання за згодою сторін угоди з Юрієм Бакаловим.