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    «Львів» та Калиниченко заперечили інформацію про переговори

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    Максим Калиниченко - «Львів» та Калиниченко заперечили інформацію про переговори
    Максим Калиниченко
    dynamo.kiev.ua

    Сторони не обговорювали можливість призначення на тренерську посаду

    «Львів» не розглядав Максима Калиниченка серед ймовірних кандидатів на тренерську посаду в команді. Про це повідомила Sport Arena.

    Сам 40-річний фахівець також заперечив чутки про перемовини з львів’янами. «Це казна-що. Навіть не говоритиму про це», - прокоментував колишній півзахисник збірної України Sport24.

    Раніше про нібито відмову львів’ян від кандидатури екс-гравця московського «Спартака» через його тісні зв’язки з РФ повідомив оглядач каналів «Футбол» Ігор Бурбас.

    «Львів» залишився без головного тренера після розірвання за згодою сторін угоди з Юрієм Бакаловим.

     Читайте також: Названо претендентів на тренерську посаду «Львова»
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