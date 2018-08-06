«Львів-Янтарочка» підписала чотирьох бразильських футболісток



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Фото: ФК Львів

«Львів-Янтарочка» створена на базі «Львова», який очолює бразилець Жилмар

Чотири футболістки з Бразилії продовжать кар'єру у клубі «Львів-Янтарочка».

Контракти терміном на один рік з львівським клубом підписали голкіпер Аманда де Соуза, захисник Аріане Перейра, а також півзахисники Лідіане де Олівейра і Аліні де Фрейтас.

У кар'єрі де Соузи раніше були «Франкана» і «Ферровіарія».

Перейра раніше виступала за «Палмейрас», «XV Пірасікаба», «Жувентус», «Сан-Бернарду» та «Португеза Деспортос».

Де Олівейра грала за «Озаску», «Сан-Бернарду», «Санту-Андре» / «Прімейру де Майо».

Попередні клуби де Фрейтас: «Котія», «Сан-Паулу», «Португеза Деспортос» і «Табоан-да-Серра».

Нагадаємо, «Львів-Янтарочка» створена на базі «Львова», який очолює бразилець Жилмар.