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    «Львів-Янтарочка» підписала чотирьох бразильських футболісток

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    Фото: ФК Львів - «Львів-Янтарочка» підписала чотирьох бразильських футболісток
    Фото: ФК Львів

    «Львів-Янтарочка» створена на базі «Львова», який очолює бразилець Жилмар

    Чотири футболістки з Бразилії продовжать кар'єру у клубі «Львів-Янтарочка».

    Контракти терміном на один рік з львівським клубом підписали голкіпер Аманда де Соуза, захисник Аріане Перейра, а також півзахисники Лідіане де Олівейра і Аліні де Фрейтас.

    У кар'єрі де Соузи раніше були «Франкана» і «Ферровіарія».

    Перейра раніше виступала за «Палмейрас», «XV Пірасікаба», «Жувентус», «Сан-Бернарду» та «Португеза Деспортос».

    Де Олівейра грала за «Озаску», «Сан-Бернарду», «Санту-Андре» / «Прімейру де Майо».

    Попередні клуби де Фрейтас: «Котія», «Сан-Паулу», «Португеза Деспортос» і «Табоан-да-Серра».

    Нагадаємо, «Львів-Янтарочка» створена на базі «Львова», який очолює бразилець Жилмар.

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