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    Львівська «Галичанка» не змогла подолати стартовий бар'єр у єврокубках

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    Львівська «Галичанка» не змогла подолати стартовий бар'єр у єврокубках

    Українська гандбольна команда поступилася представницям Данії

    Львівська «Галичанка» поступилася данському «Виборгу» у межах першого кваліфікаційного раунду Кубку ЄГФ з гандболу сезону-2018/19.

    Обидва матчі проходили на майданчику суперниць і завершилися перемогою господарок з однаковим рахунком – 33:22, інформує офіційний сайт українського клубу.

    Отож, путівка у другий раунд Кубка ЄГФ дісталася данським гандболісткам.

    Відповідно, «Галичанка» у цьому сезоні припинила виступи у євротурнірі.

    Зазначається, що «Галичанці» зі старту попався сильний суперник: минулого сезону «Виборг» дійшов до півфіналу Кубка ЄГФ, а збірна Данії є постійним учасником чемпіонатів світу.

    Свого часу Данія тричі перемагала на Олімпійських іграх, відтак рівень данського гандболу та будь-якого клубу країни значно вищий від українського.

    «Галичанка» другий сезон поспіль була єдиним представником України у жіночих гандбольних єврокубках.

    українці гандбол
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