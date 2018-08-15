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    Львівське «Динамо» зіграє у Лізі чемпіонів з водного поло

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    Фото ВК &laquo;Динамо&raquo; - Львівське «Динамо» зіграє у Лізі чемпіонів з водного поло
    Фото ВК «Динамо»

    Вперше за 20 років львівський ватерпольний клуб виступить у даному турнірі

    Львівське ватерпольне «Динамо» інтенсивно готується до нового сезону.

    Підопічні Олексія Шведова захищатимуть титул чемпіонів України, спробують залишити у себе суперкубок і повернути кубок України. До того ж, вони битимуться у спортивних дуелях Ліги чемпіонів.

    У першому раунді кваліфікації жереб звів «Динамо» із командами з Італії, Франції, Грузії, Румунії та Туреччини. У наступний етап проб’ються чотири колективи із секстету.

    Директор ВК «Динамо» Ігор Зінкевич зазначив: «Я думаю, основна боротьба буде точитися між нами, румунами, турками та грузинами».

    Новий пункт у тренувальному процесі львів’ян – заняття із борчинями під керівництвом заслуженого тренера України Андрія Пістуна.

    Головний тренер ВК «Динамо» Олексій Шведов говорить, що у команди виходять насичені продуктивні тренування.

    «Крім того, і тренажерний зал, і кожен день ввечері підготовка на воді. Таким чином ми взяли дуже великий темп. Але так всі ставляться з розумінням до цього, бо завдання стоять високі», - пояснив він.

    7 вересня підопічні Шведова стартують на Lviv Open Cup. А по завершенні турніру вирушать у румунський Брашов на поєдинки Ліги чемпіонів.

    До речі, на єврокубкові матчі клуб хоче підсилитися гравцем збірної Харківської області Олександром Абрамовим і гравцем «Маріуполя» Ігорем Кечеджі.

    Джерело: zaxid.net

    українці Ліга чемпіонів водне поло
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