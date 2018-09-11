Львівські «Кажани» з перемог стартували у новому чемпіонаті України з волейболу
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«Барком» двічі розібрався з «Фаворитом»
8-9 вересня поєдинками чинного чемпіона та старого-нового учасника Суперліги України з волейболу розпочався новий сезон.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації волейболу України.
У міжсезоння склад львівської команди зазнав значних змін. У різних напрямках вирушили Владислав Діденко, Володимир Тевкун, Юрій Бокшан, Іван Плясецький та Ярослав Савків.
Натомість, із «Локомотива», який втрапив у дуже скрутну фінансову халепу, до Львова перебралися зв'язуючі Сергій Євстратов та Олексій Головень, а також догравальник збірної України Олег Шевченко та діагональний Юрій Томин.
Із «Серця Поділля» приїхав догравальник Олександр Наложний, а із «Буревісника-ШВСМ» повернувся ліберо Андрій Жуков.
Саме у такому значно оновленому вигляді «кажани» поведуть боротьбу одразу на чотирьох «фронтах»: чемпіонаті та Кубку Суперліги, а також у Кубку ЄКВ та поєдинку за Суперкубок, який підопічні Угіса Крастіньша проведуть 22 вересня у Луцьку проти волейболістів «Новатора».
У підсумку «Барком-Кажани» здобув дві перемоги із «сухими» рахунками, і його гравці у доброму настрої готуються до традиційного міжнародного турніру «Кубок Лева», який незабаром відбудеться у Львові. У гості до «кажанів» приїдуть волейболісти Польщі, Білорусі та Словенії.
Чемпіонат України з волейболу
Чоловіча Суперліга
Матчі 1-го туру
«Барком-Кажани» (Львів) – «Фаворит» (Лубни) – 3:0 (25:14, 25:17, 25:16)
«Барком-Кажани» – «Фаворит» – 3:0 (25:20, 25:16, 25:22)