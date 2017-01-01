Львівський «Барком» нічого не зміг протиставити сербам у матчі Кубку ЄКВ

«Кажани» на власному майданчику зазнали «сухої» поразки від «Войводини»

Напередодні цього поєдинку обидві команди зазнали суттєвих втрат. У крайньому матчі національної першості проти «Новатора» травму ноги заробив капітан «Баркома-Кажани» – зв’язучий Владислав Діденко. У господарів майданчику фактично одразу ж не пішов надійний прийом. Також був не надто мобільний і високий



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«Кажани» на власному майданчику зазнали «сухої» поразки від «Войводини»

Напередодні цього поєдинку обидві команди зазнали суттєвих втрат. У крайньому матчі національної першості проти «Новатора» травму ноги заробив капітан «Баркома-Кажани» – зв’язучий Владислав Діденко.

У господарів майданчику фактично одразу ж не пішов надійний прийом. Також був не надто мобільний і високий блок – усього за матч він спрацював лише сім разів, інформує офіційний сайт Федерації волейболу України.

А досить обережні подачі серби легко перетворювали на продуктивні контркомбінації.

У підсумку все це вилилося у поразку «Баркома» з рахунком 0:3.

Таким чином, у матчі-відповідь, який відбудеться 20 грудня у Нові-Сад, врятувати українську команду за сумою обох поєдинків може тільки справжнє диво.

У складі «Баркома» найбільше відзначився Володимир Тевкун – 15 очок. 12 до них додав Євген Кисилюк.

Кубок ЄКВ з волейболу

1/16 фіналу

«Барком-Кажани» (Україна) – «Войводина» (Сербія) – 0:3 (16:25, 23:25, 31:33)

«Барком-Кажани»: Паласюк, Плясецький, Кисилюк, Гладенко, Тевкун, Жуков; Брова (л), Савків (л), Шевчик, Бокшан.