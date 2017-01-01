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    Львівський бігун планує пробігти за добу 200 кілометрів

    Забіг відбуватиметься у Стрийському парку Львова і приєднатись до нього зможе кожен охочий
    Львів'янин Валерій Шипунов поставив перед собою амбітну ціль. 9 грудня він спробує 24 години провести у парку, бігаючи по колу довжиною у 5 кілометрів. Таким чином хлопець, який є представником International trail running association в Україні, спробує пробігти 200 кілометрів за добу. Забіг відбуватиметься у Стрийському парку Львова і приєднатись
    • Сьогодні, 19:57
    • Розсилка
    Валерій Шипунов
    Валерій Шипунов

    Забіг відбуватиметься у Стрийському парку Львова і приєднатись до нього зможе кожен охочий

    Львів'янин Валерій Шипунов поставив перед собою амбітну ціль. 9 грудня він спробує 24 години провести у парку, бігаючи по колу довжиною у 5 кілометрів.

    Таким чином хлопець, який є представником International trail running association в Україні, спробує пробігти 200 кілометрів за добу.

    Забіг відбуватиметься у Стрийському парку Львова і приєднатись до нього зможе кожен охочий.
    На таке випробування Валерій Шипунов зважився, щоб підготуватись і потрапити на всесвітньо відомий похід Арктикою Fjallraven Polar, який відбудеться у квітні 2018-го.

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    Джерело: 24 канал

    Львів
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