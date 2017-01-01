Львівський бігун планує пробігти за добу 200 кілометрів
- Сьогодні, 19:57
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Розсилка
Валерій Шипунов
Забіг відбуватиметься у Стрийському парку Львова і приєднатись до нього зможе кожен охочий
Львів'янин Валерій Шипунов поставив перед собою амбітну ціль. 9 грудня він спробує 24 години провести у парку, бігаючи по колу довжиною у 5 кілометрів.
Таким чином хлопець, який є представником International trail running association в Україні, спробує пробігти 200 кілометрів за добу.
Забіг відбуватиметься у Стрийському парку Львова і приєднатись до нього зможе кожен охочий.
На таке випробування Валерій Шипунов зважився, щоб підготуватись і потрапити на всесвітньо відомий похід Арктикою Fjallraven Polar, який відбудеться у квітні 2018-го.
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Джерело: 24 канал