Львівський бігун планує пробігти за добу 200 кілометрів

Забіг відбуватиметься у Стрийському парку Львова і приєднатись до нього зможе кожен охочий

Львів'янин Валерій Шипунов поставив перед собою амбітну ціль. 9 грудня він спробує 24 години провести у парку, бігаючи по колу довжиною у 5 кілометрів. Таким чином хлопець, який є представником International trail running association в Україні, спробує пробігти 200 кілометрів за добу. Забіг відбуватиметься у Стрийському парку Львова і приєднатись



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Валерій Шипунов

Забіг відбуватиметься у Стрийському парку Львова і приєднатись до нього зможе кожен охочий

Львів'янин Валерій Шипунов поставив перед собою амбітну ціль. 9 грудня він спробує 24 години провести у парку, бігаючи по колу довжиною у 5 кілометрів.

Таким чином хлопець, який є представником International trail running association в Україні, спробує пробігти 200 кілометрів за добу.

Забіг відбуватиметься у Стрийському парку Львова і приєднатись до нього зможе кожен охочий.

На таке випробування Валерій Шипунов зважився, щоб підготуватись і потрапити на всесвітньо відомий похід Арктикою Fjallraven Polar, який відбудеться у квітні 2018-го.

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Джерело: 24 канал