Львівському інфізу дали ім'я спортовця, який не дав померти спорту на Галичині
-
Розсилка
Іван Боберський - легендарна постать галицького спорту у період перед Першою світовою війною
Згідно із наказом № 115 від 1–го лютого 2019 року Міністерства освіти і науки України, Львівському державному університету фізичної культури офіційно присвоєно ім’я Івана Боберського.
Відповідно затверджено й нову редакцію Статуту Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, яку було погоджено конференцією трудового колективу 11-го вересня 2018 року.
Іван Боберський - український педагог, організатор, фундатор, теоретик і практик української національної фізичної культури, організатор сокільсько-січового руху, автор підручників з фізичного виховання молоді на зламі ХІХ-го і ХХ сторіч. Як автор назви «Пласт», сприяв становленню Пласту. Голова товариства «Сокіл-Батько» (1908—1918), член Бойової управи і четар УСС.