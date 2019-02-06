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    Львівському інфізу дали ім'я спортовця, який не дав померти спорту на Галичині

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    Івана Боберського називали батьком галицького спорту - Львівському інфізу дали ім'я спортовця, який не дав померти спорту на Галичині
    Івана Боберського називали батьком галицького спорту
    Фото з Вікіпедії

    Іван Боберський - легендарна постать галицького спорту у період перед Першою світовою війною

    Згідно із наказом № 115 від 1–го лютого 2019 року Міністерства освіти і науки України, Львівському державному університету фізичної культури офіційно присвоєно ім’я Івана Боберського.

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    Відповідно затверджено й нову редакцію Статуту Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, яку було погоджено конференцією трудового колективу 11-го вересня 2018 року.

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    Іван Боберський - український педагог, організатор, фундатор, теоретик і практик української національної фізичної культури, організатор сокільсько-січового руху, автор підручників з фізичного виховання молоді на зламі ХІХ-го і ХХ сторіч. Як автор назви «Пласт», сприяв становленню Пласту. Голова товариства «Сокіл-Батько» (1908—1918), член Бойової управи і четар УСС.

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